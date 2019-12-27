В Германии умер 33-летний футболист Сергей Каримов

Экс-футболист сборной Казахстана и немецкого "Вольфсбурга" Сергей Каримов умер в возрасте 33 лет. О смерти игрока сообщает пресс-служба "волков" в Twitter. Известно, что мужчина умер 24 декабря, но причины произошедшего не разглашаются.

"Мы всем сердцем сейчас с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей", - говорится в сообщении "Вольфсбурга".

Карьера Сергея Каримова

Каримов родился в Саране Карагандинской области Казахстана. Его отец - русский, а мать - немка. Семья позже переехала в Германию, где Сергей занялся футболом в академиях "Форсфельде" и "Вольфсбурга".

Каримов выступал за "Вольфсбург-2" и основную команду клуба. В составе "Вольфсбурга" провел 5 матчей и завоевал титул чемпиона Германии в сезоне-2008/09. Позже играл за "Дуйсбург" и "Лупо-Мартини". В 2015 году завершил карьеру из-за череды травм.

В 2010 году принял приглашение сборной Казахстана и провел матч с Оманом.