"Ливерпуль" разгромил "Лестер". С чемпионатом Англии всё понятно

"Ливерпуль" в матче 19-го тура чемпионата Англии победил на выезде "Лестер". Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль сделал Роберто Фирмино, еще по голу на счету Трента Александр-Арнольда и Джеймса Милнера.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка. "Лестер" перед туром шел вторым (38 очков), но 27 декабря "лис" может обойти "Манчестер Сити", если выиграет свой матч.

Расстояние между "Ливерпулем" и преследователями увеличилось до 13 очков. Если "Сити" победит "Вулверхэмптон", отрыв "красных" будет равен 11 очкам, что так же много.

Кроме того, у команды Клоппа есть матч в запасе: игра с "Вест Хэмом" была перенесена из-за участия "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира. Многие эксперты в Англии утверждают, что "красных" можно поздравлять с чемпионством уже сейчас.