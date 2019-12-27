Туктамышева исполнила четверной прыжок перед чемпионатом России

Фигуристка Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила короткую программу перед чемпионатом России. Тренировка состоялась на "Платинум арене" в Красноярске.

Туктамышева ошиблась при исполнении тройного акселя, за что получила замечание от тренера Алексея Мишина. За пределами программы Елизавета сделала четверной тулуп, который разрешен только в произвольной.

Ранее сообщалось, что Туктамышева не заявила четверные прыжки на свое выступление. Вместе с тем фигуристка может включить элемент во время проката.

Короткая программа у женщин стартует в 15:30 по московскому времени.

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