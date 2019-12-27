Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что агентство еще не передало решение об апелляции в WADA. По его словам, крайний срок подачи - 27 декабря, 12.00 по московскому времени.
Ганус заверил журналистов "РИА Новости", что РУСАДА передаст документы об апелляции. Ранее решение о несогласии с санкциями WADA приняло собрание учредителей РУСАДА.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства внедрил санкции против России, среди которых:
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Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.