Ганус назвал крайний срок подачи апелляции на решение WADA

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что агентство еще не передало решение об апелляции в WADA. По его словам, крайний срок подачи - 27 декабря, 12.00 по московскому времени.

Ганус заверил журналистов "РИА Новости", что РУСАДА передаст документы об апелляции. Ранее решение о несогласии с санкциями WADA приняло собрание учредителей РУСАДА.

WADA против России

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства внедрил санкции против России, среди которых:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

Читайте также: WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?