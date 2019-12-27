На чемпионате России по фигурному катанию ввели запрет на баннеры

Болельщикам в Красноярске запрещают проносить баннеры на "Платинум Арену", где в эти дни проходит чемпионат России по фигурному катанию. Чтобы пройти с плакатами, поклонники прячут их, сообщает "СЭ".

Сотрудники охраны уточнили, что запрет распространяется только на баннеры размером более 1 метра. Также проверяется содержание плакатов.

Чемпионат стартовал в четверг выступлениями мужчин. Короткую программу выиграл Макар Игнатов. В соревнованиях танцевальных дуэтов лучшими стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а среди спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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