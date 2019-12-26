На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар. Турнир проходит на "Платинум Арене" в Красноярске.
Короткую программу выиграла пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые получили оценку 83,91. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 80,39, третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - 76,13.
Всего участие в соревнованиях приняли 12 пар. Произвольная программа будет показана 28 декабря.
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