Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России

Спорт » Фигурное катание

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар. Турнир проходит на "Платинум Арене" в Красноярске.

Короткую программу выиграла пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые получили оценку 83,91. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 80,39, третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - 76,13.

Всего участие в соревнованиях приняли 12 пар. Произвольная программа будет показана 28 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Пары, короткая программа

  1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 83,91
  2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - 80,39
  3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 76,13
  4. Алиса Ефимова/Александр Коровин - 72,83
  5. Аполлинария Панфилова/ Дмитрий Рылов - 71,51
  6. Алина Пепелева/Роман Плешков - 70,67
  7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев - 68,64
  8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 67,73
  9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов - 67,37
  10. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин - 64,69
  11. Таисия Собинина/Никита Володин - 64,25
  12. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев - 57,47

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости

Темы фигурное катание дарья павлюченко/денис ходыкин евгения тарасова/владимир морозов анастасия мишина/александр галлямов чемпионат россии по фигурному катанию александра бойкова/дмитрий козловский
Актуальная аналитика
Новости спорта
WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?
Спецпроект
Чем полезен гранат? Полезные свойства
Рыбное хозяйство
Норвегия бросила вызов ЕАЭС. Где слабое звено?
Новости Все >
Будущее российского ВМФ на Западе видят без авианосцев
Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии
Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
В неудачном саммите по климату нашли след Трампа
Боярский назвал журналистов паразитами
Как не пропустить приближение инсульта?
"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"
Авиакомпания UTair завышала цены на одинаковые места в 12 раз
Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов
Последние материалы
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
В неудачном саммите по климату нашли след Трампа
Боярский назвал журналистов паразитами
Как не пропустить приближение инсульта?
"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"
Авиакомпания UTair завышала цены на одинаковые места в 12 раз
Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов
Россиянки отобрали очки у канадок на женском МЧМ-2020
В Италии ждут роста числа туристов на Рождественские каникулы
В бундестаге заявили о капитуляции ФРГ перед США
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Здоровье
Мощная магнитная буря накроет планету 25 декабря
Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Соломон Соловьев Небесные светила, создавшие компьютер - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Открытое письмо Константину Затулину
Открытое письмо Константину Затулину
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Открытое письмо Константину Затулину
Как выбрать лопату для огорода и сада
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
На борьбу с онкологией в России выделят 95 млрд рублей
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
В России могут отменить НДФЛ для малоимущих и повысить для остальных
Мужчине с переломом руки поставили диагноз "беременность"
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Почему христиане покидают Землю обетованную
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ