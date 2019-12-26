Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар. Турнир проходит на "Платинум Арене" в Красноярске.

Короткую программу выиграла пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые получили оценку 83,91. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 80,39, третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - 76,13.

Всего участие в соревнованиях приняли 12 пар. Произвольная программа будет показана 28 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Пары, короткая программа

Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 83,91 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - 80,39 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 76,13 Алиса Ефимова/Александр Коровин - 72,83 Аполлинария Панфилова/ Дмитрий Рылов - 71,51 Алина Пепелева/Роман Плешков - 70,67 Юлия Артемьева/Михаил Назарычев - 68,64 Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 67,73 Ксения Ахантьева/Валерий Колесов - 67,37 Полина Костюкович/Дмитрий Ялин - 64,69 Таисия Собинина/Никита Володин - 64,25 Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев - 57,47

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости