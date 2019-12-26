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"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Тоттенхэм" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу победил "Брайтон". Игра на стадионе "шпор" завершилась со счетом 2:1.

Первый гол на 37-й минуте забил защитник "Брайтона" Адам Уэбстер. На 53-й минуте счет сравнял лучший бомбардир "Тоттенхэма" Гарри Кейн, а победу команде принес хавбек Делли Алли на 72-й минуте.

"Тоттенхэм" набрал 32 очка и догнал в турнирной таблице "Челси", который идет на четвертом месте. "Брайтон" занимает 13-е место в чемпионате Англии.

Boxing Day

Английские клубы традиционно проводят матчи в Рождество и на Новый год. С 26 декабря по 2 января команды проведут по три игры в АПЛ.

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