Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что ведомство делает для защиты российских спортсменов. По ее словам, МИД взаимодействует по этому вопросу с министерством спорта.
9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло решение ввести ряд санкций против России, среди которых отстранение от крупных международных соревнований (Олимпиад и чемпионатов мира) на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать на этих турнирах только под нейтральным флагом и с разрешения WADA.
"Мы находимся во взаимодействии с российскими министерствами и ведомствами, в частности с министерством спорта, относительно международно-правовых шагов, которые необходимо предпринять и которые будут предприняты по отстаиванию прав российских спортсменов. Работа ведется, она ведется достаточно активно", - приводит ТАСС слова Захаровой.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.