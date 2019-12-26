Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что ведомство делает для защиты российских спортсменов. По ее словам, МИД взаимодействует по этому вопросу с министерством спорта.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло решение ввести ряд санкций против России, среди которых отстранение от крупных международных соревнований (Олимпиад и чемпионатов мира) на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать на этих турнирах только под нейтральным флагом и с разрешения WADA.