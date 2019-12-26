Фанаты "Кубани" попросили губернатора передать клуб инвесторам

Клуб болельщиков футбольной команды "Кубань" обратился с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Фанаты попросили руководителя региона передать инвесторам права на управление клубом.

В мае 2018 года "Кубань" была расформирована и лишена профессионального статуса. Сейчас команда выступает на любительском уровне в чемпионате Краснодарского края.

"Кубань" была основана в 1928 году. Клуб участвовал в первом турнире высшей лиги чемпионата России. После этого команда провела еще восемь сезонов в РПЛ.