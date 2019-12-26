Клуб болельщиков футбольной команды "Кубань" обратился с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Фанаты попросили руководителя региона передать инвесторам права на управление клубом.
В мае 2018 года "Кубань" была расформирована и лишена профессионального статуса. Сейчас команда выступает на любительском уровне в чемпионате Краснодарского края.
"Кубань" была основана в 1928 году. Клуб участвовал в первом турнире высшей лиги чемпионата России. После этого команда провела еще восемь сезонов в РПЛ.
"Группа инвесторов, обладающая необходимыми возможностями и имеющая обширный и, главное, успешный опыт в строительстве и управлении футбольными клубами, клубной инфраструктурой и заинтересованная в развитии детско-юношеского футбола ФК "Кубань", готова реализовать нашу общую цель.
Мы, футбольная общественность — болельщики и ветераны "Кубани", которые не раз в текущем году заставляли всю футбольную Россию восхищаться нашей поддержкой клуба даже на любительском уровне, — полностью поддерживаем инициативу управления и развития ФК "Кубань" под руководством данной группы инвесторов и просим Вас, Вениамин Иванович, доверить управление одним из старейших клубов страны ФК "Кубань" руководителям, имеющим положительный опыт создания и управления ФК "Кубань Холдинг" и ФК "Афипс", тем самым дав возможность начать ему развиваться и снова радовать своего болельщика", — говорится в заявлении болельщиков.
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