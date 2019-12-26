Медведева повредила коньки, но выступит на чемпионате России

Фигуристка Евгения Медведева во время тренировки в Красноярске повредила ботинок конька. Занятие проходило на запасной арене "Кристалл". Несмотря на повреждение экипировки, спортсменка, все же, планирует выйти на лед в короткой программе.

Эту информацию в комментарии "РИА Новости" подтвердил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Да, какая-то проблема (с ботинком) существует. Пока об этом (снятии с чемпионата) речи не идет", - заявил Горшков.

Короткую программу фигуристки представят в пятницу, 27 декабря. В четверг свои выступления показали мужчины и дуэты в танцах на льду.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева закроет короткую программу.

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