Брагин будет уволен из сборной России в случае неудачи на МЧМ-2020

Предстоящий молодежный чемпионат мира может стать для Валерия Брагина последним в молодежной сборной России. Федерация хоккея России (ФХР) требует от команды победы на турнире, сообщает "Бизнес Online". В четверг россияне начнут соревнования игрой с Чехией.

Карьера Валерия Брагина

Валерий Брагин работает со сборными России с 2003 года. Молодежная сборная в последний раз выиграла МЧМ в 2011 году. После этого россияне взяли три серебряные медали и две бронзовые.

Кроме сборных, Брагин работал с "Химиком", "Кристаллом", "Спартаком", "Атлантом" и ЦСКА.

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