СБР собирается привлечь иностранных биатлонистов на "Ижевскую винтовку"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о вариантах развития турнира "Ижевская винтовка". По его мнению, соревнованиям может помочь привлечение иностранных спортсменов.

"Ижевская винтовка" проводится в Удмуртии. В этом году спортсмены выйдут на старт в 50-й раз.