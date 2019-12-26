Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о вариантах развития турнира "Ижевская винтовка". По его мнению, соревнованиям может помочь привлечение иностранных спортсменов.
"Ижевская винтовка" проводится в Удмуртии. В этом году спортсмены выйдут на старт в 50-й раз.
"Мы обсуждаем вопрос, чтобы из "Ижевской винтовки" сделать международный старт, брендовый старт, как Рождественская гонка в Шальке. Такую же мы можем провести здесь в Ижевске с привлечением иностранных спортсменов. Да, первоначально за это пришлось бы заплатить, организовать хорошие призы, организовать мероприятия для зрителей, а уже потом участники бы сюда потянулись. Это даст толчок развитию и всероссийского биатлона и удмуртского", - считает Драчев.
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