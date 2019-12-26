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Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боксер Егор Мехонцев, олимпийский чемпион 2012 года, ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее негативно отозвался об Иосифе Сталине. 

"Книги про войну читать очень тяжело - знания приумножают скорбь. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался", - заявил ранее Губерниев.

Мехонцеву не понравились слова журналиста о руководителе СССР времен Великой отечественной войны. По его мнению, Губерниев не имеет права осуждать Сталина.

"Сталин - человек, который управлял половиной мира, и какой-то Губерниев. Губерниев благодаря этому человеку живёт и процветает. И такие вещи говорит! Что же он тогда про Путина не говорит, про любую другую действующую власть? Посмотрел бы я на него во времена СССР.

Я его сам видел, честно говоря, он больше чем на петуха рисованного с картинки, ни на кого не похож. Ходит такой, сам себя люблю, сам себя хочу - вот типаж Губерниева.

Как он может Сталина называть трусом? Этот человек выиграл войну. Может, Губерниев ещё про меня скажет, что я где-нибудь в каком-нибудь раунде испугался?" - ответил Мехонцев в интервью на Sports.ru.

Темы бокс иосиф сталин егор мехонцев дмитрий губерниев великая отечественная война
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