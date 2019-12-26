Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Дуэт показал результат 88,43, опередив Александру Степанову и Ивана Букина на 1,30 балла.

Степанова и Букин с оценкой 87,13 стали вторыми. Третью строчку заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 77,38 балла.

Всего на лед в Красноярске вышли 14 танцевальных дуэтов. Произвольный танец фигуристы покажут 27 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Танцы на льду, ритм-танец

Виктория Синицина/Никита Кацалапов - 88,43. Александра Степанова/Иван Букин - 87,13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 77,38. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин - 73,98. Аннабель Морозова/Андрей Багин - 73,67. Софья Евдокимова/Егор Базин - 71,42. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко - 70,48. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов - 70,34. Ксения Конкина/Павел Дрозд - 69,04. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин - 57,53. Екатерина Миронова - Евгений Устенко - 55,88. Юлия Тульцева - Анатолий Беловодченко - 55,26. Мария Игнатьева - Михаил Брагин - 52,24. Елизавета Пасечник - Егор Колосовский - 40,07.

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