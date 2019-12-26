Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Дуэт показал результат 88,43, опередив Александру Степанову и Ивана Букина на 1,30 балла.
Степанова и Букин с оценкой 87,13 стали вторыми. Третью строчку заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 77,38 балла.
Всего на лед в Красноярске вышли 14 танцевальных дуэтов. Произвольный танец фигуристы покажут 27 декабря.
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