Белорусский специалист Олег Кононов отметил, что не хотел бы называть свою работу со "Спартаком" провальной. Тренер проработал с красно-белыми с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством команда стала пятой в чемпионате России и не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы.
В сентябре "Спартак" потерпел четыре поражения подряд, после чего Кононова отправили в отставку. По словам специалиста, такие неудачные серии были не только у его команды.
"Спартаку" нужно было пойти уже без меня с новыми силами и эмоциями. Хотя я не считаю, что провалил свою работу. То, что нам не удался сентябрь - правда. Но достаточно проанализировать игру и результаты всех команд премьер-лиги, чтобы увидеть: абсолютно у каждой команды были неудачные или очень неудачные отрезки", - заявил Кононов "Спорт-Экспрессу".
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