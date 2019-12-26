Кононов не считает свою работу в "Спартаке" провальной

Белорусский специалист Олег Кононов отметил, что не хотел бы называть свою работу со "Спартаком" провальной. Тренер проработал с красно-белыми с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством команда стала пятой в чемпионате России и не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы.

В сентябре "Спартак" потерпел четыре поражения подряд, после чего Кононова отправили в отставку. По словам специалиста, такие неудачные серии были не только у его команды.