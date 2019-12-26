Певица Пелагея отреагировала на информацию о разводе с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. У пары двухлетняя дочь. Вместе Пелагея и Телегин прожили три года.
Пелагея разместила обращение в Instagram, подтвердив факт расставания с мужем. Она выразила надежду на то, что развод не скажется на их дочери Тасе.
"Да, мы все-таки решили расставаться, — приводит заявление Пелагеи ее официальная страница в Instagram. — Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.
Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать.
Ну, и… жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра", — говорится в сообщении Пелагеи.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.