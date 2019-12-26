Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея отреагировала на информацию о разводе с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. У пары двухлетняя дочь. Вместе Пелагея и Телегин прожили три года.

Пелагея разместила обращение в Instagram, подтвердив факт расставания с мужем. Она выразила надежду на то, что развод не скажется на их дочери Тасе.