Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на чемпионате России. Фигурист не смог выполнить два четверных прыжка, набрал 80,68 балла и занял восьмое место.

"Даже тяжело говорить, потому что так короткую не катают. Это было на разминке и повторилось здесь, значит, надо разобрать ошибки на подходе к прыжкам. Не может быть, чтобы целый год человек вываливался правым плечом. Очень жаль, он так много тренируется. Может, это и лишнее. Он серьёзный парень. Несколько мальчишек приехали сюда выигрывать, но про это думать не нужно. Надо думать о музыке, об элементах", - заявила Тарасова в эфире Первого канала.