Юрий Газзаев уволен из "Енисея"

Красноярский "Енисей" отправил в отставку главного тренера Юрия Газзаева. Эту информацию "Чемпионату" подтвердил сам специалист.

"Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Всё прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались", - заявил Газзаев.

Газзаев возглавил "Енисей" в августе 2019 года. Команда провела в чемпионате ФНЛ 25 матчей, в которых набрала 25 очков. Клуб идет на 17-ом месте в зоне вылета в турнирной таблице первенства.

Карьера Юрия Газзаева

Газзаев начал тренерскую карьеру в 1997 году в Моздоке. Он работал в таких командах, как: