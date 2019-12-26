Овечкин признан лучшим левым вингером десятилетия в НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан лучшим левым вингером десятилетия по версии портала Sportsnet. В голосовании он опередил "Брэда Маршана" ("Бостон Брюинз"), Тэйлора Холла ("Аризона Койотс"), Джонни Годро ("Калгари Флэймз") и Джейми Бенна ("Даллас Старз").

Нападающий играет в НХЛ с 2005 года. На данный момент на его счету 1247 очков (681 шайба и 566 очков) в 1122 матчах регулярного чемпионата. Россиянин известен своим ударом из своего "офиса" (левого круга у ворот), с которым не смог справиться ни один вратарь в НХЛ.

В 2018 году Овечкин привел "Вашингтон" к победе в Кубке Стэнли. Форвард восемь раз выигрывал "Морис Ришар Трофи", приз лучшему снайперу НХЛ.

Ранее Sportsnet назвал лучших правых вингеров десятилетия. В список вошли Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.