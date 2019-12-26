Капитаном молодежной сборной России по хоккею станет форвард "Локомотива" Григорий Денисенко. В четверг команда стартует на молодежном чемпионате мира-2020 в чешской Остраве.
19-летний Денисенко провел в КХЛ 62 матча, в которых набрал 17 очков - забросил 8 шайб и сделал 9 результативных передач.
В первом матче турнира сборная России встретится с командой Чехии. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Расписание матчей сборной России на МЧМ-2020
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