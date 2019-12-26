Тренерский штаб сборной России назвал капитана команды на МЧМ-2020

Капитаном молодежной сборной России по хоккею станет форвард "Локомотива" Григорий Денисенко. В четверг команда стартует на молодежном чемпионате мира-2020 в чешской Остраве.

19-летний Денисенко провел в КХЛ 62 матча, в которых набрал 17 очков - забросил 8 шайб и сделал 9 результативных передач.

В первом матче турнира сборная России встретится с командой Чехии. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2020