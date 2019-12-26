На этапе чемпионата России по биатлону в Удмартии "Ижевская винтовка" состоялась индивидуальная гонка у женщин. Старт выиграла Ульяна Кайшева, которая прошла дистанцию с двумя промахами.
Второй стала Виктория Сливко, третьей - Евгения Павлова.
"Ижевская винтовка" является отборочным турниром на январские этапы Кубка IBU. В Удмуртии определятся две участницы международных соревнований. Позже девушки проведут две спринтерские гонки.
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