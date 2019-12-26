Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

На этапе чемпионата России по биатлону в Удмартии "Ижевская винтовка" состоялась индивидуальная гонка у женщин. Старт выиграла Ульяна Кайшева, которая прошла дистанцию с двумя промахами.

Второй стала Виктория Сливко, третьей - Евгения Павлова.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром на январские этапы Кубка IBU. В Удмуртии определятся две участницы международных соревнований. Позже девушки проведут две спринтерские гонки.

"Ижевская винтовка". Индивидуальная гонка. Женщины