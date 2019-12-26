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Источник Правда.Ру

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На этапе чемпионата России по биатлону в Удмартии "Ижевская винтовка" состоялась индивидуальная гонка у женщин. Старт выиграла Ульяна Кайшева, которая прошла дистанцию с двумя промахами.

Второй стала Виктория Сливко, третьей - Евгения Павлова.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром на январские этапы Кубка IBU. В Удмуртии определятся две участницы международных соревнований. Позже девушки проведут две спринтерские гонки.

"Ижевская винтовка". Индивидуальная гонка. Женщины

  1. Ульяна Кайшева - 44.57,4 (2 промаха)
  2. Виктория Сливко - +59,5 (2)
  3. Евгения Павлова - +1.04,5 (2)
  4. Елизавета Каплина - +1.09,7 (2)
  5. Наталья Гербулова - 1.31,3 (3)
  6. Анастасия Рудакова - +1.45,5 (0)
биатлон ульяна кайшева виктория сливко ижевская винтовка
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