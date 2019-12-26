ВЦИОМ: Нурмагомедов и Загитова - самые популярные спортсмены 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему самых популярных спортсменов 2019 года. Рейтинг возглавили боец смешанные единоборств Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова. За них проголосовали по 7% опрошенных.

Также в лидеры рейтинга попали футболист Артем Дзюба (6%), бойцы Александр и Федор Емельяненко (по 4%) и фигуристка Евгения Медведева (4%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.