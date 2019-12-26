В четверг, 26 декабря в Удмуртии стартует этап чемпионата России по биатлону "Ижевская винтовка". Эти соревнования станут отбором на январские этапы Кубка IBU. На международные старты квалифицируются три мужчины и две женщины.
В 10.00 по московскому времени стартует индивидуальная гонка у женщин. Всего на лыжню выйдут 47 участниц, среди которых:
В 12.30 начнется мужской спринт. В заявке значатся 72 фамилии, среди них:
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.