Волков, Цветков, Кайшева и Сливко стартуют на "Ижевской винтовке"

В четверг, 26 декабря в Удмуртии стартует этап чемпионата России по биатлону "Ижевская винтовка". Эти соревнования станут отбором на январские этапы Кубка IBU. На международные старты квалифицируются три мужчины и две женщины.

В 10.00 по московскому времени стартует индивидуальная гонка у женщин. Всего на лыжню выйдут 47 участниц, среди которых:

Ульяна Кайшева,

Кристина Смирнова,

Ольга Якушова,

Евгения Павлова,

Виктория Сливко,

Дарья Виролайнен,

Валерия Васнецова.

В 12.30 начнется мужской спринт. В заявке значатся 72 фамилии, среди них: