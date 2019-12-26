Тренер "Зенита" Радимов рассказал о разводе с Булановой

Тренер "Зенита-2" и бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о расставании с певицей Татьяной Булановой. Пара поженилась в 2005 году, а развелась в 2016.

Радимов в интервью "Чемпионату" заявил, что не хотел бы рассказывать о своей жизни. Также он поблагодарил Татьяну за совместно прожитые годы.

"Сразу расставим точки над "i". Я развёлся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая - она родила мне сына. Вторая - мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. Пусть кто хочет ходит на телевидение и рассказывает о себе - я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь", - заявил Радимов.

Карьера Владислава Радимова

Радимов является воспитанником питерской футбольной школы "Смена". В своей карьере выступал за ЦСКА, "Сарагосу" (Испания), московское "Динамо", "Левски" (Болгария), "Крылья Советов" и "Зенит".

За сборную России провел 33 игры. В 2008 году завершил карьеру футболиста. С 2011 года тренирует команды "Зенита" - молодежный состав, "Зенит-2".