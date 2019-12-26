Поляк Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим бомбардиром 2019 года. С января по декабрь нападающий забил 54 гола в матчах за клуб и национальную команду.

Второе место занял футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, отправивший 50 мячей в ворота соперников. На третьей строчке - форвард "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе, на счету которого 44 гола.

Француза еще может обойти англичанин Рахим Стерлинг, выступающий за "Манчестер Сити". На его счету 41 гол, но у "горожан" до конца года еще два матча. Замкнул пятерку форвард китайского "Гуанчжоу Фули" и сборной Израиля Эран Захави, в активе которого 40 голов.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду на шестом месте с 39-ю голами. Это худший его показатель с 2010 года.

Лучшие бомбардиры 2019 года