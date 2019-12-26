Президент сыграл в хоккей на Красной площади

Вечером в среду, 25 декабря, в Москве, на катке на Красной площади состоялся предновогодний матч Ночной хоккейной лиги.

В "красной" команде под номером "11" на лед вышел Владимир Путин. Видео с матча опубликовано в интернете журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым.

На кадрах видно, как президент выходит на лед под стук клюшек выстроившихся в две шеренги команд. Путин объезжает хоккеистов и приветствует их традиционно: ударом "кулака в кулак".

В этом году в команде президента играли, помимо Сергея Шойгу, министра обороны страны, хоккеисты — профи: Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федотов и Алексей Касатонов.

В "ледовую дружину" соперников "красных" вошли губернаторы Тулы — Алексей Дюмин и Подмосковья — Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман и бизнесмены Роман Ротенберг, Геннадий Тимченко и Владимир Потанин.

Матч получился ярким и интересным. Закончился он со счетом 8:5 победой команды "красных".