Нападающий "Зенита" вошел в число лучших по версии Marca

Испанское издание Marca составило список лучших футболистов 2019 года. В топ-100 попал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

На данный момент объявлены имена футболистов, начиная с 51 места. Азмун в рейтинге занимает 91-ю строчку. Возглавляет пятый десяток форвард "Интера" Лаутаро Мартинес.

Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в начале 2019 года. В составе питерской команды он провел 42 матча, в которых забил 23 гола.

В январе иранский форвард забил 4 гола на Кубке Азии. Также в этом году Азмун забил 4 мяча в отборочных матчах ЧМ-2022.