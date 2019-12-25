В Красноярске состоялась жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию. Мероприятие прошло в Сибирском федеральном университете. Спортсмены узнали стартовые номера.
Короткую программу у женщин откроет Александра Трусова. Анна Щербакова получила 3-й номер, Елизавета Туктамышева - 4-й, Алена Косторная - 6-й. Закроет выступление Евгения Медведева.
Всего участие в турнире примут 17 фигуристок. Ранее стало известно, что от участия в чемпионате отказалась Анастасия Тараканова.
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.