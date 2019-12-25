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Трусова и Медведева узнали стартовые номера на чемпионате России

Спорт » Фигурное катание

В Красноярске состоялась жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию. Мероприятие прошло в Сибирском федеральном университете. Спортсмены узнали стартовые номера.

Короткую программу у женщин откроет Александра Трусова. Анна Щербакова получила 3-й номер, Елизавета Туктамышева - 4-й, Алена Косторная - 6-й. Закроет выступление Евгения Медведева.

Всего участие в турнире примут 17 фигуристок. Ранее стало известно, что от участия в чемпионате отказалась Анастасия Тараканова.

Стартовые номера фигуристок на чемпионате России

  1. Александра Трусова
  2. Серафима Саханович
  3. Анна Щербакова
  4. Елизавета Туктамышева
  5. Анастасия Гулякова
  6. Алена Косторная
  7. Валерия Шульская
  8. Мария Талалайкина
  9. Софья Самодурова
  10. Анастасия Губанова
  11. Елизавета Нугуманова
  12. Анастасия Грачева
  13. Ксения Синицына
  14. Ксения Цибинова
  15. Анна Фролова
  16. Станислава Константинова
  17. Евгения Медведева

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости

Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание евгения медведева александра трусова елизавета туктамышева
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