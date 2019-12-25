Навка восхитилась талантом Загитовой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о совместной работе с Алиной Загитовой. По ее словам, победившая на Олимпиаде-2018 фигуристка все схватывает на лету.

"Большое счастье иметь Алину Загитову в нашей команде. Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом. Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Может ли стать для нее работа в парном катании новой работой? Мы думаем об этом, но люди хотят видеть ее в любом амплуа. Алина еще маленькая, но безумно артистична. Хотелось бы приехать с какой-нибудь сказкой с Алиной в Японию. Пока предложений не поступало, ждем", - заявила Навка в интервью Sport24.

Загитова вместе с Навкой работает над шоу "Спящая красавица". Ранее спортсменка заявила о приостановке карьеры.