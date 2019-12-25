Жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Коринна обратилась к болельщиками автогонщика. На протяжении шести лет пилот "Формулы-1" находится в недееспособном состоянии. В декабре 2013 года немец ударился головой о камень во время катания на лыжах.
"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину. Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других", - приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia.
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