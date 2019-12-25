"Вместе мы стали сильнее": жена Шумахера обратилась к болельщикам

Жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Коринна обратилась к болельщиками автогонщика. На протяжении шести лет пилот "Формулы-1" находится в недееспособном состоянии. В декабре 2013 года немец ударился головой о камень во время катания на лыжах.