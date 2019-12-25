Комбаров рассказал о драке между россиянами и легионерами "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о том, как на его глазах происходила массовая драка во время тренировки команды. По словам Комбарова, тогда стенка на стенку пошли россияне и легионеры, выступавшие за красно-белых.

"Во взрослой карьере были драки — на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в "Спартаке". Провокатор Тина Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся — началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета. Коста жесткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось — откровенно грубо прыгал сзади. Я сам приветствую жесткий футбол, но чтобы по правилам", — цитирует Комбарова Sports. ru.

Дмитрий Комбаров выступал с 2010 по 2019 за "Спартак", после чего перешел в "Крылья Советов". Его брат Кирилл играл в составе команды с 2010 по 2016 год.