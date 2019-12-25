Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой, Евгении Медведевой и тренеру Татьяне Тарасовой. Он охарактеризовал их одним словом.
"Евгения Медведева - сила. Алина Загитова? Одного слова недостаточно... Персик! Натан Чен и Юдзуру Ханю - гении.
Тарасова - Великая Китайская стена, которая всегда защищает, успокаивает и подталкивает меня к тому, чтобы становиться лучше", - сказал Ягудин в интервью Olympicchannel.
Ранее Ягудин попал в скандал с журналистами. В Новокузнецке он матом высказался в адрес фотокорреспондента, который хотел заснять тренировку детей под руководством олимпийского чемпиона.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.