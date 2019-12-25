Ягудин одним словом описал Загитову, Медведеву и Тарасову

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой, Евгении Медведевой и тренеру Татьяне Тарасовой. Он охарактеризовал их одним словом.

"Евгения Медведева - сила. Алина Загитова? Одного слова недостаточно... Персик! Натан Чен и Юдзуру Ханю - гении. Тарасова - Великая Китайская стена, которая всегда защищает, успокаивает и подталкивает меня к тому, чтобы становиться лучше", - сказал Ягудин в интервью Olympicchannel.

Ранее Ягудин попал в скандал с журналистами. В Новокузнецке он матом высказался в адрес фотокорреспондента, который хотел заснять тренировку детей под руководством олимпийского чемпиона.