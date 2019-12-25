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Российским спортсменам на 60% подняли премии за медали ЧМ

Спорт

Премия российским спортсменам, которые завоюют награды чемпионатов мира, повышена на 60%. За победу на ЧМ россияне получат 358,4 тысяч рублей от правительства. Об этом сообщает портал правовой информации.

Призовые за медали чемпионата мира

  • золото - 358,4 тыс. рублей;
  • серебро - 179,2 тыс. рублей;
  • бронза - 107,5 тыс. рублей.

Напомним, 9 декабря WADA решило ввести санкции против России. Среди прочего, национальной команде запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях - чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Вместе с тем, нейтральные российские спортсмены, которые смогут доказать свою "чистоту", смогут выступать на соревнованиях без флага России.

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