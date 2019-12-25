Премия российским спортсменам, которые завоюют награды чемпионатов мира, повышена на 60%. За победу на ЧМ россияне получат 358,4 тысяч рублей от правительства. Об этом сообщает портал правовой информации.
Напомним, 9 декабря WADA решило ввести санкции против России. Среди прочего, национальной команде запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях - чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Вместе с тем, нейтральные российские спортсмены, которые смогут доказать свою "чистоту", смогут выступать на соревнованиях без флага России.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.