Российским спортсменам на 60% подняли премии за медали ЧМ

Премия российским спортсменам, которые завоюют награды чемпионатов мира, повышена на 60%. За победу на ЧМ россияне получат 358,4 тысяч рублей от правительства. Об этом сообщает портал правовой информации.

Призовые за медали чемпионата мира

золото - 358,4 тыс. рублей;

серебро - 179,2 тыс. рублей;

бронза - 107,5 тыс. рублей.

Напомним, 9 декабря WADA решило ввести санкции против России. Среди прочего, национальной команде запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях - чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Вместе с тем, нейтральные российские спортсмены, которые смогут доказать свою "чистоту", смогут выступать на соревнованиях без флага России.