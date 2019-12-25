Женская сборная КНДР по футболу снялась с Олимпиады из-за Кореи

Женская сборная КНДР по футболу отказалась от участия в отборочном раунде турнира Олимпиады-2020. Квалификационные матчи в группе А состоятся с 3-го по 9-ое февраля в Корее.

Федерация футбола КНДР не объяснила решения, сообщает агентство Yonhap.

Отборочный турнир Олимпиады-2020

Участие в Олимпийском турнире примут 12 женских футбольных команд. На данный момент известно, что на Олимпиаде в Токио выступят сборные Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Великобритании, Голландии и Швеции.

Остальные путевки получат команды из:

Африки (1 путевка).

Северной и Центральной Америки (2).

Азии (2).

а также победитель плей-офф Африка - Южная Америка.

В азиатском отборе в группе А сыграют команды Кореи, Вьетнама и Мьянмы. В группе В встретятся сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня. Затем состоится плей-офф, где и определятся два обладателя путевок.