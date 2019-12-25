Женская сборная КНДР по футболу отказалась от участия в отборочном раунде турнира Олимпиады-2020. Квалификационные матчи в группе А состоятся с 3-го по 9-ое февраля в Корее.
Федерация футбола КНДР не объяснила решения, сообщает агентство Yonhap.
Участие в Олимпийском турнире примут 12 женских футбольных команд. На данный момент известно, что на Олимпиаде в Токио выступят сборные Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Великобритании, Голландии и Швеции.
Остальные путевки получат команды из:
В азиатском отборе в группе А сыграют команды Кореи, Вьетнама и Мьянмы. В группе В встретятся сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня. Затем состоится плей-офф, где и определятся два обладателя путевок.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.