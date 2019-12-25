Нурмагомедов назвал возможного соперника на 30-й бой

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести еще один бой после поединка против Тони Фергюсона. Чемпион UFC в легком весе хотел бы встретиться с Джастином Гэтжи.

"У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно, рассматриваю. Думаю, он хороший боец", — цитирует Нурмагомедова Sports.kz.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине. Этот поединок будет 29-м для Хабиба. Ранее боец одержал 28 побед.