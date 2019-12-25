Емельяненко сделал подарок Кадырову

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие у него отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее глава бойцовского клуба "Ахмат" вызвал спортсмена на бой.

Емельяненко рассказал о дружеских отношениях с Кадыровым. По словам бойца ММА, он недавно подарил главе республики картину.

"Последнее, что я ему подарил, — это сейф-картина. Для оружия", — рассказал Емельяненко на телеканале "Мир 24".

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. 29 ноября боец провел боксерский поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав соперника в первом раунде.