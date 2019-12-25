Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых вингеров десятилетия в НХЛ

Телеканал Sportsnet опубликовал список пяти лучших правых нападающих десятилетия по версии НХЛ. В него вошли российские хоккеисты Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. В 481-ом матче регулярного чемпионата он набрал 502 очка: 201 гол и 301 передача. В прошлом сезоне за "Тампу" россиянин завоевал титул лучшего бомбардира, набрав 128 очков.

Тарасенко провел 507 матчей за "Сент-Луис", в которых набрал 428 (214+214) очков. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Стэнли.

Топ-5 правых вингеров десятилетия в НХЛ