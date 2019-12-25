Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований. По его мнению, в таком вердикте виноваты российские чиновники.

"Здесь сыграло свою роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских Игр, - я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25-30 лет дойти до уровня Олимпийских Игр, стать олимпийским чемпионом. И здесь какое-то вмешательство WADA - на политическом уровне то, что у них произошло, все влияет на всю жизнь спортсменов. Поэтому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоевывать медали", - заявил Нурмагомедов в интервью Sports.kz.