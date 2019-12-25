Туктамышева отказалась от четверного прыжка на чемпионате России

Фигуристка Елизавета Туктамышева не будет выполнять четверной прыжок на чемпионате России. Ранее она исполнила четверной тулуп на тренировке.

В заявке Туктамышевой нет четверного прыжка. В произвольной программе она указала один тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Также фигуристка исполнит тройной тулуп и другие прыжки.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Она выиграла чемпионат России в 2013 году и стала серебряным призером в 2015. В этом сезоне фигуристка дважды занимала третье место на этапах Гран-при, но не смогла выйти в финал турнира.

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости