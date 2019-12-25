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Медведева и Загитова выступят за сборную России в марте 2020 года

Спорт » Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях в Москве в составе сборной России. Мероприятие состоится в марте 2020 года и будет называться "Россия — вперёд!".

"Вся сборная России по фигурному катанию, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, примет участие в показательных выступлениях "Россия — вперёд!", которые пройдут 29 марта на арене "Мегаспорт" в Москве", — приводит слова Когана РИА "Новости".

Загитова ранее объявила о приостановке карьеры. Она пропустит все официальные соревнования в этом сезоне, в том числе чемпионат России. Сейчас спортсменка занята в ледовом шоу "Спящая красавица".

Медведева после Олимпиады перебралась в Канаду, где тренируется в группе Брайана Орсера. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Темы алина загитова фигурное катание евгения медведева
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