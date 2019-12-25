Трусова на чемпионат России заявила пять четверных и тройной аксель

Александра Трусова на произвольную программу чемпионата России по фигурному катанию заявила пять четверных прыжков. Она исполнит флип, сальхов, лутц и два тулупа. В короткой программе Трусова исполнит тройной аксель.

Ранее Трусова показала произвольную программу, в которой было четыре четверных прыжка. Пять станет рекордом в фигурном катании, сообщает "РИА Новости".

Победительница Гран-при Алена Косторная не изменила свою программу. Анна Щербакова внесла три четверных прыжка - два лутца и один флип.

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 26 по 29 декабря. Участие в турнире у женщин примут 17 фигуристок. Ранее с турнира снялась Анастасия Тараканова.

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