WADA отреагировало на решение РУСАДА по апелляции в CAS

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали о реакции на решение РУСАДА по апелляции в CAS. WADA ознакомлено с вердиктом российской организации и приняло его к сведению.

9 декабря WADA вынесло несколько пунктов санкций, среди которых запрет на участие в крупных международных соревнованиях на четыре года.

В ответ на это во вторник общее собрание членов РУСАДА, куда входят главы ОКР и ПКР, приняло решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

"Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома WADA и принимает его к сведению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь РУСАДА официально должно уведомить WADA о своем решении. Всемирное агентство после этого подаст документы в CAS, который назначит арбитраж и начнет рассмотрение.