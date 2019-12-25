Овечкин побывал на рождественском вечере Трампа

Российский хоккеист НХЛ Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Шубской побывал на торжественном вечере у президента США Дональда Трампа. Мероприятие было приурочено к Рождеству.

Овечкин подарил Трампу свой свитер, а Шубская познакомилась с Трампом впервые.

"Приятно познакомиться, мистер президент", — написала Шубская в Instagram.

Овечкин ранее был знаком с Трампом. Вместе с командой он присутствовал на приеме в Белом доме, посвященном чемпионству "Вашингтон Кэпиталз".

В 38 матчах этого сезона Овечкин набрал 36 (23+13) очков при показателе полезности "-7". Всего он набрал более 1200 очков за карьеру и является лучшим российским игроком в истории НХЛ.