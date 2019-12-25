Депутат Валуев: доказательств об изменении базы данных нет

Все обвинения российских спортсменов антидопинговым комитетом - только слова. WADA так и не предоставило реальных доказательств нашей вины по делу московской антидопинговой лаборатории.

С таким заявлением выступил Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы.

"Россия - единственная страна, которая передала ВСЕ данные национальной лаборатории. Абсолютно все. И никаких доказательств «искажений» у WADA нет. Мы ждем подачи иска в Спортивный арбитраж. А сейчас, пока решения суда еще нет, мы выступаем под флагом и гимном" -

- сказал Валуев.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA постановил ввести санкции в отношении российского спорта. После того, как они вступят в силу (если будет соответствующее решение CAS), наша сборная не сможет выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

К слову, несмотря на то, что окончательного решения по этому вопросу нет, экипировщик российской сборной, как писала «Правда.ру», уже начал разрабатывать «нейтральную» форму для Олимпиады в Токио.