"За любой кипиш, кроме голодовки". Глава РФС рассказал о реформе РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, как воспринимает вопрос реформирования Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, клубы должны проводить больше матчей.

"Нам нужна реформа чемпионата, чтобы количество матчей было больше. Тут мы за любой кипиш, кроме голодовки. Но тут решение должны принимать клубы", — приводит слова Дюкова "РИА Новости".

Также глава РФС заявил, что союз может принять решение о реформировании Кубка России, чтобы увеличить число игр. Сейчас команды проводят по 30 туров в чемпионате и по одной игре со стадии 1/16 финала в Кубке России.