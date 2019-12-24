Бойцу Дацику грозит новый тюремный срок

Известный российский боец смешанных единоборств Вяеслав Дацик может получить новый тюремный срок. Спортсмен нарушил правила пересечения государственной границы.

По словам жены Дацика Виктории, Вячеслав был задержан эстонскими пограничниками. Боец помогал своему другу Дмитрию перейти границу России и Эстонии. При помощи лодки мужчины пытались переплыть реку, которая разделяет две страны. У Дациа и его друга сломалось весло, из-за чего лодку снесло течением.

Дацика задержали в ночь на субботу и доставили в Ивангород. Пограничники вменяют бойцу статью 322 (незаконное пересечение границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по которой грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает "Матч ТВ".