Медведева не понимает, почему её ругают россияне

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ее удивляют некоторые комментарии болельщиков. Фанаты фигуристки часто критикуют ее за переезд в Канаду.

Медведева после Олимпиады-2018 ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. В данный момент она живет и тренируется в Торонто.

"Честно, иногда меня негативные комментарии всё равно задевают, потому что я не понимаю почему. Нет, я не огорчаюсь из-за этого, но зачем: я же продолжаю кататься за нашу страну? Но я, видимо, никогда не смогу этого понять", - заявила Медведева в интервью Olimpic Channel.

Медведева в ближайшее время собирается принять участие в чемпионате России. Турнир состоится в Красноярске с 26 по 29 декабря.