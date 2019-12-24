Ягудин в Новокузнецке обматерил журналиста при детях

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин проводил в Новокузнецке мастер-класс для детей. Во время занятий фигурист заметил журналиста с фотоаппаратом. Спортсмен сделал представителю прессы матерное замечание.

"****, дайте нормально поработать", - заявил фигурист.

Ягудин отъехал с юными фигуристами к центру площадки. Спустя некоторое время группы пытался снять оператор "10 канала". Он вышел на лед с камерой, но чемпион Солт-Лейк Сити выгнал работника телеканала.

Кроме олимпийской медали, Ягудин завоевал четыре золотых чемпионских медали, а также три высших награды чемпионата Европы.