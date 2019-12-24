Олимпийский чемпион Алексей Ягудин проводил в Новокузнецке мастер-класс для детей. Во время занятий фигурист заметил журналиста с фотоаппаратом. Спортсмен сделал представителю прессы матерное замечание.
"****, дайте нормально поработать", - заявил фигурист.
Ягудин отъехал с юными фигуристами к центру площадки. Спустя некоторое время группы пытался снять оператор "10 канала". Он вышел на лед с камерой, но чемпион Солт-Лейк Сити выгнал работника телеканала.
Кроме олимпийской медали, Ягудин завоевал четыре золотых чемпионских медали, а также три высших награды чемпионата Европы.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.