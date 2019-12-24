Разбирательства в CAS могут затянуться до самого начала Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о процедуре рассмотрения вопроса в CAS. По его словам, дело может не завершиться даже до начала Олимпиады-2020.

Ранее исполком WADA поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями. Если против апелляции не будут возражать учредители агентства, дело будет через WADA передано в CAS.

"В регламентах не прописано, в какие сроки ВАДА пойдет в CAS, но по существующей практике, это займет от одной до двух недель. Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдет три месяца до вынесения решения", — сказал Поздняков.

WADA против России

9 декабря WADA приняло ряд санкций против России, среди которых: