Руководители РУСАДА Юрий Ганус и Мария Пахноцкая не будут присутствовать на собрании совета учредителей агентства. Во вторник на заседании будет выработана общая концепция действий в отношении санкций Всемирного допингового агентства (WADA).
Ранее исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) поддержали решение правления РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Заседание, в котором примут участие представители всех сторон, - ОКР, ПКР, РУСАДА - пройдет в офисе ОКР.
"Руководство РУСАДА не будет присутствовать на сегодняшнем заседании совета учредителей. Туда будет отправлен наш юрист", - заявила Пахноцкая в комментарии ТАСС.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.