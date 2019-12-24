Руководство РУСАДА не приедет на обсуждение ответа на санкции WADA

Руководители РУСАДА Юрий Ганус и Мария Пахноцкая не будут присутствовать на собрании совета учредителей агентства. Во вторник на заседании будет выработана общая концепция действий в отношении санкций Всемирного допингового агентства (WADA).

Ранее исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) поддержали решение правления РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Заседание, в котором примут участие представители всех сторон, - ОКР, ПКР, РУСАДА - пройдет в офисе ОКР.